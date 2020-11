Jaguar Land Rover für „Pivi Pro“ ausgezeichnet

Das Touchscreen-Infotainmentsystem „Pivi Pro“ hat den „Smartbest“-Award 2020 für die beste vernetzte Technologie in einem Auto erhalten. Über Pivi Pro lassen sich nahezu alle Funktionen des Fahrzeugs steuern. Darüber hinaus ist es möglich, via Bluetooth zwei mobile Endgeräte mit dem System zu verbinden, so dass Fahrer und Beifahrer gleichzeitig die Freisprechanlage nutzen können. Für die Plug-in-Hybride und vollelektrischen Modelle von Jaguar Land Rover zeigt Pivi Pro zudem elektrische Ladesäulen und Infos zu Ladeleistung, Preis und Verfügbarkeit an. (ampnet/jri)