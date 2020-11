Bei Hyundai ist noch Platz für den Bayon

Unterhalb des Tucson und des Kona ist bei Hyundai noch Platz für ein kleineres SUV. Für die erste Hälfte des nächsten Jahres kündigt die Marke ein B-Segment-SUV an. Der Bayon, so der Name, ist vor allem für Europa konzipiert. Die Typenbezeichnugn ist südwestfranzösischen Stadt Bayonne zwischen Atlantikküste und Pyrenäen entlehnt und soll den freizeitorientierten Lifestyle-Charakter des Fahrzeugs betonen.

Bei der Namensgebung seiner SUV-Modelle lässt sich der koreanische Hersteller bereits seit 20 Jahren von Städten auf der ganzen Welt inspirieren. Dazu gehören nicht nur der Tucson und der Santa Fe, die nach Städten in den Bundesstaaten Arizona bzw. New Mexico benannt sind, sondern auch der Kona. Sein Name leitet sich vom Kona Distrikt auf der Hauptinsel Hawaii ab. Das Brennstoffzellenfahrzeug Nexo hingegen nimmt Bezug auf die dänische Stadt Nexø auf der Ferieninsel Bornholm. (ampnet/jri)