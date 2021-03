Den Hyundai Bayon gibt’s ab 16.790 Euro

Hyundai hat die Preise für den Bayon bekanntgegeben. Das B-Segment-SUV, das in diesem Halbjahr auf den Markt kommt, kostet in der Basisversion 16.790 Euro und bietet dann unter anderem eine manuelle Klimaanlage, Bluetooth-Freisprecheinrichtung und eine Geschwindigkeitsregelanlage. Auch ein Spurhalteassistent und E-Call sind Standard. Über dem 84-PS-Einstiegsmotor (62 kW) mit 1,2 Litern Hubraum rangiert ein 1,0-Liter-Turbobenziner mit wahlweise 100 PS (74 kW) oder 120 PS (88 kW) und 48-Volt-Hybridisierung (beim stärkeren Motor Serie, beim schwächeren optional).

Der knapp 4,20 Meter lange Bayon hat ein Kofferraumvolumen von 411 Litern und ist in vier Ausstattungsvarianten zu haben. Über der Basisversion Pure rangiert der 2000 Euro teurere Select. Er verfügt zusätzlich über 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, eine Einparkhilfe hinten, beheizbare Außenspiegel in Wagenfarbe, Lederlenkrad und -Schaltknauf sowie elektrische Fensterheber hinten. Optional kann der Kunde das Winter-Paket (beheizbares Lenkrad, Sitzheizung vorne) ordern.



Darüber ist zu Preisen ab 21.490 Euro der Trend mit digitalem Cockpit, einem Spurfolgeassistenten, Rückfahrkamera und schwarz lackiertem Dach sowie 17-Zoll-Leichtmetallfelgen zu haben. Durch vier Pakete lässt sich die Ausstattung erweitern. Topmodell ist der Bayon Prime, der für 24.290 Euro zu haben ist. Mit an Bord sind unter anderem Voll-LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik und Sitzheizung auch hinten sowie Abstandsregeltempomat. (ampnet/jri)