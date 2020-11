77 schwarze Kia Stonic für 230 Euro im Monat

Kia startet zum Auftakt der Black Week ein exklusives Leasingangebot: Der Stonic kann inklusive Rundum-Sorglos-Pakets für 230 Euro im Monat geleast werden. In Anlehnung an die siebenjährige Garantie bei der Marke werden insgesamt 77 Exemplare des Stonic 1.0 T-GDI 100 in Auroraschwarz Metallic und der Ausstattung Vision können ab Montag (23.11.2020) „7.77 Uhr“ (= 8.17 Uhr) auf der Webseite von Kia (www.kia.com/de) unter „Online-Angebote“ geordert werden. Der Aktionszeitraum ist auf sieben Tage begrenzt.

Bei der Bestellung lässt sich der gesamte Leasing-Prozess inklusive Bonitätsprüfung online abwickeln. Dabei können die Kunden entscheiden, über welchen der teilnehmenden Vertragspartner sie das Fahrzeug beziehen wollen. Die Monatsrate von 230 Euro gilt für eine Leasingdauer von 48 Monaten bei einer jährlichen Laufleistung von 10.000 Kilometern und beinhaltet Haftpflicht, Vollkasko und Technikservice. (ampnet/jri)