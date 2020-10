MAN erneuert Baureihen für den Verteilerverkehr

MAN baut seine neue Lkw-Generation um die Modelle TGL, TGM und TGS für den Verteilerverkehr aus. Mit 7,5 bis 12 Tonnen (TGL), 12 bis 26 Tonnen (TGM) und 18 bis 41 Tonnen (TGS) Gesamtgewicht bedienen die drei Baureihen alle Anwendungen im leichten, mittelschweren und schweren Einsatz.

Für die ersten beiden Baureihen stehen ein 4,6-Liter-Vierzylinder und ein 6,9-Liter-Sechszylinder in sechs Leistungsstufen von 160 PS (118 kW) bis 320 PS (235 kW) bereit. Für den TGS im mittleren bis schweren Segment steht ein neu entwickeltes Neun-Liter-Aggregat bereit. Es ist in den Leistungsstufen 330 PS (243 kW), 360 PS (265 kW) und 400 PS (294 kW) erhältlich. Außerdem steht noch der D26-Motor zur Verfügung, wenn zum Beispiel bei großen Kühltransporten sowie Heizöl- oder Milchtankfahrzeugen regelmäßig schwere Anhänger mitgeführt werden und das Zuggesamtgewicht 40 Tonnen beträgt. Der 12,4 Liter große Sechszylinder ist in den Leistungsvarianten 430 PS (316 kW), 470 PS (346 kW) und 510 PS (375 kW) zu haben.



Zudem zeichnet sich die neue Lkw-Generation durch mehr Assistenz- und Sicherheitssysteme aus. Standard ist der Notbremsassistent EBA, der Auffahrunfälle je nach Situation vollständig verhindert oder deren Folgen zumindest abmildert. Im unübersichtlichen Stadtverkehr stellen optional nachrüstbare Kamerasysteme wie das VAS (Video-Abbiege-System), Bird View (360-Grad-Rundumsichthilfe) und die radarbasierte Abbiegehilfe für den Verteilerfahrer eine Erleichterung dar, die auch mehr Sicherheit für andere Verkejrsteilnehmer mit sich bringt. Weitere elektronische Helfer wie ein Spurverlassenswarner, der Spurrückführungsassistent, Spurwechselhilfe, Abstandstempomat ACC oder Fernlichtassistent stehen je nach Baureihe ebenfalls zur Verfügung. (ampnet/fw)