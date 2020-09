BMW geht mit den Motorrad-Days nächstes Jahr nach Berlin

Nach insgesamt 18 erfolgreichen Auflagen der BMW Motorrad Days in Folge in Garmisch-Partenkirchen wird das weltweit größte Treffen rund um die Marke BMW Motorrad im Nächsten Jahr in Berlin stattfinden, in einer europäischen Metropole, in der seit mehr als 50 Jahren BMW Motorräder gebaut werden. Damit geht BMW neue Wege mit der Traditionsveranstaltung, die 2001 als BMW Motorrad Biker-Meeting im österreichischen Seefeld begonnen hatte. (ampnet/Sm)