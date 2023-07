Nio eröffnete Innovation Center in Berlin

NIO, das internationale Unternehmen für Premium-Elektrofahrzeuge, hat heute offiziell sein 1500 Quadratmeter großes Innovation Center in Berlin eröffnet. In Europas erstem NIO F&E Zentrum werden ab sofort fünf Teams an der Softwareentwicklung für NIO Produkte und Technologien arbeiten. Das Berliner Innovationszentrum wird für Softwareentwicklung, Lokalisierung sowie Software-Testing in Europa verantwortlich sein.

Weltweit beschäftigt NIO aktuell mehr als 10.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung, rund 6000 in der Softwareentwicklung. Mit dem Standort in Berlin sind nun drei Kontinente (Asien, Nordamerika und Europa) im NIO-Netzwerk an der Entwicklung der Produkte und Technologien beteiligt. (aum)