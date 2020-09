Opels Kicker starten in die Saison

Opel startet mit seinen Partnern in die neue Fußballsaison. Morgen tritt Markenbotschafter Jürgen Klopp mit seinem FC Liverpool in der Premier League an. Die Partnerclubs der Marke, Borussia Dortmund und 1. FSV Mainz 05, spielen am Wochenende um den DFB-Pokal und starten dann in die Bundesliga. Zum ersten BVB-Spiel am 19. September präsentiert Opel zudem einen neuen Werbespot zum Grandland X Hybrid4 – unter anderem mit den BVB-Spielern Mats Hummels und Axel Witsel. (ampnet/deg)