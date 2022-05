Das BVB-Taxi von Opel dreht seine nächste Runde

Das „BVB-Quiztaxi“ von Opel geht jetzt auf Youtube und Facebook in die zehnte Runde. Nach acht Staffeln mit insgesamt über 30 Folgen und der neunten Staffel als „Best of“ mischen erstmals nicht nur aktuelle und ehemalige Profis des Fußballclubs mit, sondern auch Spielerinnen aus der Frauenmannschaft. In den drei neuen Episoden gehen Mixed-Teams an den Start. Dieses Mal geht es nicht ins Trainingslager nach Bad Ragaz oder Marbella, sondern auf ureigenstes BVB-Terrain zwischen Brackel, Borsigplatz und Signal-Iduna-Park.

Der Herausforderung stellen sich dieses Mal Marius Wolf, Emre Can, Marcel Schmelzer und Annika Billig (Team 1); Raphael Guerreiro, Thorgan Hazard, Patrick Owomoyela und Lea Rogge-Herper (Team 2) sowie Mats Hummels, Julian Brandt, Roman Weidenfeller und Luisa Bergmann (Team 3). Im Opel Rocks-e müssen sie beispielsweise beweisen, wie schnell sie den kleinen City-Stromer zwischen drei Pylonen auf engstem Raum wenden können. Extrapunkte können sich die Profis verdienen, indem sie mit dem Rocks-e einen riesigen Ball per „Hackenschuss“ zielgenau ins Tor befördern. Den Weg vom Trainingsgelände zur BVB-FanWelt legen Borussen-Legende Nobby Dickel und die Rateteams dann im offiziellen aktuellen Quiztaxi, dem Astra Plug-in-Hybrid.



Vielleicht wissen ja auch die Fans beim Mitraten auf Youtube und Facebook, wie viele Tore der Borussia Dortmund in zehn Jahren Partnerschaft mit Opel in allen Pflichtspielen geschossen hat oder wie viele Rocks-e in eine Parklücke mit 19,09 Metern Länge passen? Und wie viele Fußbälle lassen sich in den Innenraum eines Mokka-e stopfen? (aum)