1400 Azubis starten bei Volkswagen

Bei Volkswagen startet die Ausbildung in diesem Jahr mit 1400 Auszubildenden an verschiedenen Standorten. Seit Beginn des Monats sind 1150 Azubis und Studierende gestartet. Mit 879 Männern und 271 Frauen beginnt die Ausbildung in fünf kaufmännischen und 25 technischen Berufen. Darunter sind auch 20 Studierende. Zudem bietet Volkswagen 200 Junior-Softwareentwicklern in der hauseigenen „Fakultät 73“ ein IT-Qualifizierungsprogramm. 50 Personen erhalten nach erfolgreicher Ausbildung eine Studienförderung des Automobilherstellers.

Der Großteil der jetzigen Berufsneulinge startet eine duale Ausbildung. Dabei gibt es bei den technischen Berufen mit 339 Neueinsteigern die meisten Berufsanfänger in der Gruppe der Fachinformatiker, Elektroniker für Automatisierungstechnik und für Informations- und Systemtechnik. Danach folgen 125 Kraftfahrzeugmechatroniker sowie die 110 Mechatroniker. Bei den kaufmännischen Berufen sind 33 Industriekaufleute die zahlenstärkste Gruppe. Bei den dualen Studiengängen sind Informatik, Ingenieur-Informatik und Kraftfahrzeuginformatik die meistgewählten Fachrichtungen (50). (ampnet/deg)