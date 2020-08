Bentley feiert das 40.000ste Exemplar des Flying Spur

40.000 von Hand gebaute Flying Spur hat die britische Nobelmarke Bentley hergestellt, seit 2005 die erste Generation des Luxus-Sportwagens eingeführt wurde. Inzwischen hat sich für die dritte Generation so gut wie alles geändert – sogar der Name. Die erste Generation war noch unter dem Namen Bentley Continental Flying Spur angetreten, als Weiterentwicklung des Continental GT zur üppigen Sport-Limousine.

Alle drei Modelle wurde gezeichnet, konstruiert und hergestellt in der Heimat aller Bentley, im englischen Crewe. Deswegen wird der 40.000ste Flying Spur auch dort gefeiert. Jedes Auto hat mehr als 100 Stunden auf dem Band der Fabrik verbracht, gebaut und betreut von den rund 250 Mitarbeitern. Nach vielen Qualitätschecks landet ein Spur schließlich bei seinem neuen Besitzer in einem von 68 Ländern dieser Erde. Jeder zweite bleibt allerdings in den beiden wichtigsten Märkten der Marke: China und USA. (ampnet/Sm)