Vorschau: Klassischer Motorenbau und eine Premiere in Prag

Nach der Urlaubszeit geht es langsam wieder schneller vorwärts. Mercedes-Benz wird in der kommenden Woche die neue S-Klasse vorstellen – vorerst noch virtuell. Ebenfalls auf digitaler Ebene lädt Porsche zum „Electric Talk“ ein. Skoda hingegen wird sein erstes Elektro-SUV live in Parg vorstellen. Der Enyaq iV soll in fünf Leistungsstufen und mit drei Batteriegrößen bestellbar sein, die für bis zu 500 Kilometer Reichweite gut sein sollen.

Dem klassischen Motorenbau verpflichtet fühlt sich Ferrari mit dem Roma. Jens Meiners ist den 620 PS starken Sportwagen mit 3,9-Liter-V8 gefahren. Auf dem derzeitigen Boom will sich Volkswagen nicht ausruhen und stellt seine Neuheiten auf dem Campingbus-Sektor vor. Ford hat sein sprachgesteuertes Infotainmentsystem Sync in die vierte Entwicklungstufe überführt. Wir sagen, was es kann.



Mazda feiert in diesem Jahr seinen 100.Geburtstag. Vom Hersteller industrieller Korkprodukte hat sich die Firma aus Hiroshima mit teilweise unkonventionellen Lösungen zu einem weltweit erfolgreichen Autobauer entwickelt. Im Automobilmuseum „Mazda Classic – Automobil Museum Frey“ in Augsburg präsentiert der deutsche Importeur seine automobilen Meilensteine und wirft einen Blick in die Zukunft.



Ehe sich der Sommer verabschiedet, lassen wir uns im Fahrbericht noch einmal den Wind um die Nase wehen: Cabrios haben in der Käufergunst stark an Sympathie verloren. Volkswagen hält aber an seiner Fahrzeugtradition fest und mit dem offenen Ableger des T-Roc dagegen. Tradition und Fahrten im Wind kennenzeichnen auch die Motorräder aus Milwaukee. Wir stellen im zweiten Fahrbericht die Harley-Davidson Sport Glide vor – trotz der Modellbezeichnung der Einstiegstourer der Marke.



Darüber hinaus finden Sie wie gewohnt täglich Meldungen rund ums Auto, Motorrad und Verkehrspolitik sowie über aktuelle Ereignisse und Entwicklungen in der Automobilwirtschaft. (ampnet/jri)