Bridgestone rüstet skandinavischen Elektrotruck aus

Das skandinavische Start-up Volta Trucks hat eine Reifenpartnerschaft mit Bridgestone angekündigt. Die vollelektrischen Fahrzeuge des Herstellers sollen im Rahmen der Kooperation mit Bridgestone-Pneus präsentiert werden. Dazu gehört der Volta Zero, ein vollelektrisches Nutzfahrzeug, sowie zukünstige Demo-Fahrzeuge, die ab 2021 mit Flottenbetreibern in die Testphase gehen sollen.

Der Volta Zero rollt auf dem mit dem Brigdestone R-Steer 002 in 285 / 70 R19.5 146 / 144M sowohl auf der Vorder- als auch auf der Hinterachse. Das Laufflächenprofil des Lenkachsreifens für vollelektrische Fahrzeuge mit hohem Drehmoment entwickelt worden. Der Geräuschpegel wird durch das Rillendesign reduziert. In Kombination mit dem geräuscharmen, vollelektrischen Antrieb ist der Betrieb in städtischen Gebieten rund um die Uhr möglich.



Die Testläufe des Volta Zero werden unter anderem von DPD in Großbritannien sowie Bring und Posten in Skandinavien durchgeführt. In beiden Märkten sind auch schon Bestellungen für den Zero möglich. (ampnet/deg)