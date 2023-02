Volta Trucks richtet Servicezentrum in Duisburg ein

Volta Trucks wird in Kürze in Duisburg einen Servicestützpunkt einrichten. Neben der Fahrzeugwartung sollen dort auch Schulungen und die Kundenbetreuung für den deutschen Markt stattfinden. Das Truck-as-a-Service-Zentrum erstreckt sich über 3000 Quadratmeter und umfasst acht Service- und Wartungshallen, zwölf externe Lkw-Parkplätze sowie einen Ausstellungsraum, Büroräume, Konferenzräume und die Volta Trucks Academy zur Schulung von Fahrern, Vertriebsteams, Technikern und Flottenbetreibern.

Ein weiterer Volta Trucks Hub soll in Spanien in der Gemeinde Coslada entstehen mit schneller Anbindung ans Madrider Stadtzentrum. Er verfügt über eine Fläche von rund 2500 Quadratmetern und bietet acht Lkw-Parkplätze, vier Werkstätten für Wartung und Instandhaltung sowie einen Ausstellungsraum, Verwaltungsbüros, ein Kunden-Callcenter und ebenfalls ein Schulungszentrum.



Wie die bereits bestehenden Zentren in Paris und London werden auch die beiden neuen mit Ladestationen ausgestattet, an der neben dem Volta Zero auch Elektrofahrzeuge Strom tanken können. (aum)