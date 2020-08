In Hürth kommt der Mirai zum Einsatz

In der Kölner Nachbarstadt Hürth sind ab sofort drei Toyota Mirai unterwegs. Die drei Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb nahm Bürgermeister Dirk Breuer entgegen. Bereits seit 2011 nimmt die Stadt Hürth eine Pionier- und Vorreiterrolle auf diesem Gebiet ein, so dass bereits im kommenden Jahr die gesamte städtische Busflotte auf den Energieträger Wasserstoff umgestellt wird. In Hürther Industriebetrieben fällt Wasserstoff als Abfallprodukt an, sodass die Fahrzeuge kostengünstig betankt werden können. (ampnet/deg)