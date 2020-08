Azubis bauen Golf GTE Hy-Racer mit Straßenzulassung

Es ist beim GTI-Treffen am Wörthersee seit 2008 Tradition: Volkswagen-Auszubildende bauen einen besonderen Golf GTI auf und präsentieren ihn der Fangemeinde. In diesem Jahr ist durch Corona alles anders. Einen besonderen Azubi-Golf gibt es dennoch und der wurde nun in der Autostadt in Wolfsburg vorgestellt. 13 Auszubildende haben einen Hybrid-Golf namens GTE Hy-Racer entworfen und gebaut.

Der Hy-Racer, zusammengesetzt aus Hybrid und Racer, unterstreicht seine Namensgebung mit einer sportlichen Optik. Der GTE mit individuellem Bodykit ist 40 Millimeter tiefer als das Serienpendant und 80 Millimeter breiter. Die Systemleistung des GTE haben die Auszubildenden modifiziert und auf rund 250 PS (185 kW) verbessert. Erstmals waren Auszubildende der Handelsorganisation Volkswagen Group Retail Deutschland (VGRD) bei dem Projekt aktiv. Ein weiteres Novum: Das Showcar hat eine Straßenzulassung.



Stolz präsentierten die Azubis aus Autohäusern in ganz Deutschland ihren GTE vor den Augen von Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann und Bernd Osterloh, Vorsitzender des Konzernbetriebsrates. Eigens gefertigte schwarze 19-Zoll Felgen, ein Innenraum größtenteils mit Alcantara-Bezügen sowie eine 3-D-Prägung auf der Karosserie, die eine Platine darstellt, sind nur einige der Details. Im Kofferraum befindet sich eine Hänge- und Ladevorrichtung für zwei elektrische Roller. Der Hy-Racer ist ein Zweisitzer, wo sonst die Rücksitzbank eingelassen ist, hat er einen Überrollkäfig und zeigt so seine Rennsport-DNA.



„Herzlichen Dank an die Azubis für dieses schöne Auto! Es wurde sich hier bewusst für ein teilelektrisches Thema entschieden“, lobte Jürgen Stackmann die Finesse des Unikats. Besonders ein Detail ließ den Vertriebschef beim Rundgang um das Auto schwärmen: Auf der Unterseite der Motorhaube sind die Namen aller 13 Azubis eingraviert, samt Logo und Deutschlandkarte mit den Wirtschaftsräumen der VGRD. Ambientelicht lässt die Gravur in unterschiedlichen Farben erstrahlen.



Das Azubi-Showcar ist noch bis Ende September in der Autostadt zu sehen: Im Kundencenter ist er neben fünf seiner Vorgänger, wie dem GTI First Decade oder dem GTI Aurora, ausgestellt. (ampnet/blb)