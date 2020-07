Barcelona ergänzt Porsche-Digitalsparte

Mit einem neuen Büro in Barcelona vergrößert Porsche Digital sein internationales Netzwerk zur Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle. Im Fokus stehen vor allem der Ausbau bestehender und die Realisierung neuer Online-Kundenangebote sowie hochtechnologischer Lösungen im Automobilsektor.

Die Porsche Digital betreibt den Standort gemeinsam mit Produktmanagern, Software-Entwicklern, Technologie-Experten und UX-Designern des Seat-Tochterunternehmens "Seat:Code". In enger Zusammenarbeit werden dabei digitale Projekte künftig gemeinsam entwickelt und realisiert.



Der Standort in Barcelona soll in den kommenden Jahren deutlich ausgebaut werden. Bis Jahresende 2020 werden voraussichtlich rund 30 Mitarbeiter in den Räumlichkeiten im Stadtzentrum tätig sein. Inklusive des neuen Büros in Barcelona bilden fortan drei Standorte in Europa sowie vier weitere Büros in Israel, China sowie den USA das weltweite Innovationsnetzwerk. (ampnet/deg)