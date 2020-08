Bei jedem Einkauf ein Kilometer Elektromobilität

Porsche Digital hat mit „&Charge“ ein eigenes Unternehmen im Bereich der Elektromobilität erfolgreich ausgegründet. Die digitale Plattform bietet Nutzern für ihre Online-Einkäufe ein Guthaben in Kilometern zur elektromobilen Fortbewegung. Für sämtliche Käufe, Buchungen und weitere Transaktionen, die über And-Charge abgewickelt werden, gibt es unter anderem ein Ladeguthaben für Elektrofahrzeuge oder kostenlose Fahrten mit öffentlichen E-Scootern und Car-Sharing-Angeboten. Kunden können ihre gesammelten „Kilometer“ auch zur Unterstützung von zertifizierten Klimaschutzprojekten einsetzen.

And-Charge ist aktuell in Deutschland, Österreich, Belgien und den Niederlanden verfügbar. Weitere Länder sollen in Kürze folgen. Seit der Gründung hat sich eine Vielzahl an Kooperationsunternehmen der Initiative angeschlossen – darunter mehr als 600 E-Commerce-Partner und elf Mobilitätsanbieter. Aktuell arbeitet das Team daran, vor allem stationäre Angebote zu ergänzen: In Baden-Württemberg wurden erste Partnerschaften in den Bereichen Gastronomie und Einzelhandel geschlossen. (ampnet/jri)