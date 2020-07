Zweimal täglich: Daily reisen per Bahn nach Deutschland

Der Anteil der Lkw an der Transportleistung im Güterverkehr in Deutschland liegt – Tendenz immer noch steigend – bei etwas über 70 Prozent. Im Wissen um die Belastung der Straße setzt Iveco deshalb auch auf die Bahn. Um die CO2-Belastung in den Werksverkehren bis 2024 um wenigstens 20 Prozent zu senken, findet beispielsweise der Transport der Daily Baureihe ab dem Werk Suzzara zu einem neuen Distributionszentrum in Rheine jetzt mit der Bahn statt.

Zwei Züge mit je 71 Iveco Daily an Board reisen dabei innerhalb von 24 Stunden durch Europa. Ist zusätzliche Kapazität erforderlich, wird ein dritter wöchentlicher Zug dem Fahrplan hinzugefügt. Iveco leistet damit einen Beitrag zum Umweltschutz und zur CO2-Reduzierung, denn durch Bahntransport auf der Hauptstrecke liegt das CO2-Vermeidungspotenzial bei 2100 Tonnen pro Jahr. (ampnet/Sm)