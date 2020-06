Mehr Schick am Heck des Eclipse Cross

Mitsubishi bietet für den Eclipse Cross neues Heckstyling-Zubehör an. Als Ladekantenschutz gibt es Edelstahl-Leiste mit dem Modellschriftzug „Eclipse Cross“. Sie kostet 119 Euro. Für jeweils 599 Euro werden in Diffusor-Optik gestaltete Applikationen für die Heckschürze angeboten. Kunden können dabei zwischen sportlich-robustem Schwarz und hochwertigem Edelstahl-Look wählen. Im Paket sind die Schutzleiste und die Heckschürzen-Applikation zusammen für 649 Euro erhältlich, was einem Preisvorteil von knapp zehn Prozent entspricht. (ampnet/jri)