Mitsubishi Eclipse Cross zum Aktionspreis

Angesichts schwindender Nachfrage nach Plug-in-Hybriden in Deutschland bietet Mitsubishi den Eclipse Cross nach dem Ende der staatlichen Förderung nun deutlich günstiger an. Teilnehmende Händler gewähren bis Jahresende einen unverbindlich empfohlenen Aktionsrabatt von 8000 Euro. Dadurch sinkt der Einstiegspreis auf 33.990 Euro (ohne Überführung). Der Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid verfügt über einen 2,4-Liter-Benziner und zwei Elektromotoren. Sie generieren eine Systemleistung von 188 PS (138 kW) und ermöglichen bis zu 45 Kilometer rein elektrisches Fahren. Das ergibt im WLTP-Zyklus einen Normverbrauch von zwei Litern auf 100 Kilometer. Mitsubishi bietet den Eclipse Cross in drei Ausstattungen und in einigen Sondereditionen an. (aum)