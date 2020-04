Christina Herzog übernimmt Hyundai-Kommunikation

Christina Herzog (47) leitet ab dem 1. Mai 2020 den Bereich Marketing und Presse bei der Hyundai Deutschland. Sie berichtet an den Geschäftsführer Jürgen Keller. Seit 2018 verantwortete sie als Direktorin bei Opel die Bereiche Marketing und Produkt für den deutschen Markt. Ihre berufliche Laufbahn begann die Diplom-Kauffrau in Werbeagenturen, bevor sie 2001 auf die Industrieseite wechselte.

Unter anderem war Christina Herzog Marketing-Managerin bei Kia und im Bereich Kommunikation bei Fiat. 2008 wechselte Christina Herzog zur damaligen Opel-Schwestermarke Chevrolet und blieb im Konzern – unter anderem in der Kommunikation von Opel, in Vertrieb und Marketing von Chevrolet und als Direktorin Produkt und Marketing der Opel Bank. Die autobegeisterte Christina Herzog stammt aus Baden-Württemberg und hat in Tübingen Betriebswirtschaftslehre (MBA) studiert. (ampnet/deg)