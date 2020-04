Im Februar wurde noch fleißig gereist

Die Ausbreitung des Coronavirus hatte im Februar 2020 noch keine eindeutigen Effekte auf die Zahl der Gästeübernachtungen in Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, gab es im Februar 2020 in den Beherbergungsbetrieben 30 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Das waren 7,7 Prozent mehr als im Februar 2019. Der deutliche Zuwachs ist zum Teil auf das Schaltjahr, und darauf zurückzuführen, dass die reiseintensive Karnevalszeit in diesem Jahr in den Februar statt in den März fiel. (ampnet/deg)