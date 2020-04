Kias größtes SUV ist World Car of the Year

Eigentlich sollte die Veranstaltung "World Car of the Year" im New Yorker Javits Center stattfinden, im Rahmen der traditionellen Automesse. Doch 2020, im Zeichen der Corona-Krise, ist alles anders: Das Ergebnis der Wahl durch 86 renommierte Motorjournalisten aus aller Welt wurde im Rahmen einer virtuellen Schaltung bekanntgegeben. Die Jury entschied sich für den großen SUV Kia Telluride, einen klassischen SUV, der aktuell nur in den USA und im Nahen Osten angeboten wird.

Mit glatten fünf Metern Länge, optionalem Allradantrieb und einem 295 PS starken 3,8-Liter-V6 unter der Haube sendet diese Wahl ein wichtiges Signal aus: Es zieht Normalität ein, die Fachjournalisten haben ein feines Gespür für die Vorlieben der Autokäufer.



Das heißt nicht, daß es nicht auch für Elektroautos interessante Nischen gibt: Den Sieg in den Nebenkategorien "World Luxury Car" und "World Performance Car" konnte jeweils der Porsche Taycan einheimsen, und der elektrische Kia e-Soul wurde von der Jury zum "World Urban Car" gekürt. Schönstes Auto des Jahres ist der Mazda 3: Er darf sich nun mit dem Titel "World Car Design of the Year" schmücken. (ampnet/jm)