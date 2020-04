Groupe PSA unterzeichnet zusätzlichen Konsortialkredit

Um für die Folgen der Corona-Pandemi besser gerüstet zu sein, stärkt die Groupe PSA ihre finanziellen Spielraum mit einem neuen Konsortialkredit in Höhe von 3 Mrd. Euro zusätzlich zu der bestehenden und nicht in Anspruch genommenen bestätigten Kreditlinie in Höhe von 3 Mrd. Euro auf die Höhe von insgesamt 6 Mrd. Euro. Dieses Konsortialdarlehen hat eine anfängliche Laufzeit von zwölf Monaten mit zwei optionalen Verlängerungen um drei Monate. (ampnet/Sm)