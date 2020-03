Gebrauchte Scania weiter verfügbar

Das digitale Scania-Used-Portal ist für Kunden weiterhin offen. Auch in Zeiten des Coronavirus können Kunden jeden gebrauchten Scania online anfragen und erhalten umgehend ein Angebot. Jeder Lkw wird bei der Übernahme durch die Scania-Used-Vehicles-Center in Deutschland geprüft. Die Begutachtung des Fahrzeugs findet immer in einer Scania-Werkstatt statt. Um ein individuelles Angebot zu erhalten, kann der Interessent jedes Fahrzeug sofort online anfragen. Ein Miet- oder Leasingkauf inklusive Übernahme ist mitunter sogar am selben Tag möglich. (ampnet/deg)