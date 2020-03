Senger sitzt dem BVEG vor

Jens-Christian Senger (53) ist seit 1. März im Vorsitz des BVEG-Vorstands. Er folgt auf Florian Barsch, der eine neue Position bei Exxon Mobil in den USA übernimmt. Jens-Christian Senger ist seit 2016 Geschäftsführer von Exxon Mobil Production in Hannover. Seine berufliche Laufbahn begann der Diplom-Ingenieur im Bereich Bergbau 1994 als Bohr- und Komplettierungsingenieur bei BEB Erdöl & Erdgas in Hannover. Es folgten Management-Positionen unter anderem im Oman, Malaysia und Norwegen. (ampnet/deg)