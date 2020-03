Computerspieler dürfen virtuellen Ford mit entwickeln

Ford bietet Computerspielern die Möglichkeit, an der Entwicklung eines virtuellen Rennwagens mitzuwirken. Am Design des Autos „Team Fordzilla P1“ beteiligt sind die Kapitäne der fünf Fordzilla-E-Sport-Teams aus Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien. Das Design-Team von Ford Europa möchte die gesamte Computerspieler-Gemeinschaft in den Prozess einbeziehen, etwa durch Twitter-Umfragen, die von @TeamFordzilla gepostet werden. Jede Umfrage bezieht sich auf einzelne Komponenten, angefangen beim Motor bis hin zur Cockpitform, über deren Gestaltung die Gamer mitentscheiden können. Auch auf Instagram kann die Entwicklung verfolgt werden. (ampnet/jri)