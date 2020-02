Triumph führt mit drei Worten durch die Welt

Triumph bietet ab April die wortbasierte Navigation mit „What3words“ an. Hinter dem System steckt die Einteilung der Welt in drei mal drei Meter große Quadrate. Jeder Fläche werden als Adresse drei Worte zugeordnet. Das Besucherzentrum am Firmensitz der Marke in Hinckley bei Birmingham findet sich beispielsweise unter „///starkes.würdevoll.ansehen“. Und die Adresse „///motorräder.einmalige.gibt“ lokalisiert den Besucherparkplatz. Die neue zielgenaue Navigationsart wird mit einem Software-Update auf die My-Triumph-App aufgespielt. (ampnet/jri)