Vorschau: Voller Terminkalender

Die nächste Woche wird von einem vollen Terminkalender bestimmt. Gleich ein halbes Dutzend Neuheiten werden vorgestellt. Porsche baut die 718er-Baureihe um den GTS 4.0 aus, dessen Sechszylinder in Cayman und Boxster aus vier Litern Hubraum 400 PS (294 kW) schöpft. Der Motor aus 718 Spyder und 718 Cayman GT4 beschleunigt die beiden Modelle in 4,5 Sekunden von null auf 100 km/h und auf bis zu 293 km/h. BMW schickt im April den X5 M und X6 M auf die Straße. Die Competition-Varianten mobilisieren 625 PS (460 kW) und damit 25 PS mehr als die Basisversion. Gegenüber den Vorgängermodellen sind es sogar 50 PS mehr.

Der Bestseller von Mitsubishi in Deutschland heißt Space Star. Zum neuen Modelljahr bekommt der Kleinstwagen das neue Markengesicht und mehr Individualisierungsmöglichkeiten spendiert. Die Preisliste startet bei 10.490 Euro. Honda stellt die nächste Evolutionsstufe des Civic Type R vor – vorerst noch statisch. Kia übernimmt mit dem Ceed Sportswagon PHEV eine Vorreiteroller: Der kompakte Kombi ist als erster in seiner Klasse mit einem Plug-in-Hybrid erhältlich. Bis zu 60 Kilometer soll er rein elektrisch fahren können. Mit dem e-Boxer zieht derweil bei Subaru die 48-Volt-Mildhybridtechnik in den XV ein.



Die Lkw-Sparte von Daimler hält ihre Jahrespressekonferenz ab. Dort lief das Geschäft besser als das mit den Pkw. Goodyear und der Automobilclub von Deutschland zeichnen am Dienstag in Berlin noch den „Held der Straße des Jahres 2019“ aus.



Darüber hinaus halten wir Sie wie gewohnt tagesaktuell über die jüngsten Entwicklungen in der Welt der Mobilität – vom Auto übers Motorrad bis zur Verkehrspolitik – auf dem Laufenden. (ampnet/jri)