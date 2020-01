Vorschau: Jahresbeginn mit Schlussbilanz und Vorfreude

Die erste volle Woche des Jahres beginnt aus automobiler Sicht mit der Zulassungsbilanz für den letzten Monat des alten Jahres und damit dem offiziellen Schlusstrich für 2019. Den Messereigen eröffnet die immer mobilitätslastiger werdende Consumer Electronics Show in Las Vegas. Dazu passt, dass in Niedersachsen in der kommenden Woche ein weiteres Testfeld zur Erprobung vernetzter und autonomer Fahrzeuge eröffnet wird. In Stuttgart weckt derweil die CMT (Caravan, Motor und Touristik) die Vorfreude auf den ersten Urlaub im neuen Jahr.

2020 dürfte auch die Elektromobilität noch weiter in den Vordergrund rücken. Unser Autor Walther Wuttke gibt einen Ausblick auf die Fahrzeugneuheiten, die die Käufer ins neue Auto-Zeitalter mitnehmen sollen. Ganz vorne mit dabei ist Renault mit dem Zoe: Die Deutschland-Zentrale lädt zum Jahrespressegespräch ein.



Dass über den E-Hype einige Alternativen etwas aus dem Blickfeld rücken, nehmen wir zum Anlass für eine Serie von Hans-Robert Richarz über synthetische Kraftstoffe.



Die Wartezeit auf den Beginn der Motorradsaison soll unser Fahrbericht über die F.B Mondial HPS 300i verkürzen. Die 125er hatte uns bereits viel Freude gemacht.



Darüber hinaus halten wir Sie tagesaktuell mit Meldungen aus der Welt der Mobilität mit all ihren Facetten auf dem Laufenden. (ampnet/jri)