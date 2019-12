Motorroller verloren an Fahrt

Im vorletzten Monat des Jahres sind in Deutschland 4378 Motorräder und -roller über 50 Kubikzentimeter Hubraum neu zugelassen worden. Das sind rund 70 Fahrzeuge (minus 1,5 Prozent) weniger als im November 2018 und geht ausschließlich zu Lasten von Motorrollern. Für den bisherigen Jahresverlauf ergibt sich laut Industrieverband Motorrad (IVM) für den Gesamtmarkt ein Plus von etwa 10.000 Einheiten bzw. 6,8 Prozent gegenüber den ersten elf Monaten des Vorjahres.

Im klassischen Motorradsegment wurden im November 2699 Maschinen verkauft. Das sind 5,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Bei den Kraftrollern gab es mit 412 Einheiten einen Rückgang um 5,9 Prozent, unterm Strich steht aber immer noch ein sattes Plus von fast 20 Prozent, während die Krafträder seit Jahresbeginn ein Wachstum von 4,5 Prozent (111.103 Neuzulassungen) verzeichnen.



Ungebrochen ist die Nachfrage nach Leichtkrafträdern. Sie lag im vergangenen Monat mit 901 Einheiten 2,6 Prozent über Vorjahr. Seit Januar waren es 20.215 Maschinen (+13,6 %) bis 125 Kubik, ein Plus von über 2300 Stück. Der Absatz von Leichtkraftrollern schrumpfte hingegen im November um über 35 Prozent auf 366 Fahrzeuge. In den ersten elf Monaten wurden damit insgesamt 14.708 A1-Scooter (+3,5 %) neu in den Verkehr gebracht. (ampnet/jri)