Elektro Mobile Deutschland stärkt den Vertrieb

Lisa Hornbacher leitet seit April den Vertrieb der E-Mobility-Sparte, zuständig für alle B2B-Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Die E-Mobility-Sparte von Elektro Mobile Deutschland (EMD) hat eine neue Vertriebsleiterin. Seit April ist Lisa Hornbacher in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region) für Red Bull Racing E-Scooter, Jeep E-Bikes und Co. zuständig. Zusammen mit Gesamtvertriebsleiter Stefan Hochwald ist Hornbacher direkte Ansprechpartnerin für alle Vertriebspartner im B2B-Kundensegment.



Die EMD ist Generalvertrieb für zweirädrige Elektrofahrzeuge bekannter Marken wie Reebok, Rover, Red Bull Racing E-Scooter und Jeep E-Bikes. Das Sortiment umfasst neben E-Scooter und E-Bikes auch Zubehör sowie Ersatzteile. Aber auch (Flotten-) Leasing und Versicherungen sowie einen Inspektions- und Reparaturservice sind im Angebot. (aum)