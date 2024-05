20 PS mehr für den Urvater aller Kompaktsportler

Bei Volkswagen vollziehen nun auch der GTI und der GTI Clubsport den Generationswechsel von Golf 8 zu Golf 8.1. Beide Kompaktsportler haben jeweils eigenständig designte Frontstoßfänger, Dachkantenspoiler und Räder. Die Leistung des GTI steigt um 20 PS auf 265 PS (195 kW). Damit ist er in 5,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Der 2,0-Liter-Motor entwickelt ein maximales Drehmoment von 370 Newtonmetern. Der Clubsport bringt noch einmal 35 PS (221 kW / 300 PS) und 30 Nm mehr mit und schafft den Standardsprint in 5,6 Sekunden. Beide Varianten haben eine bei 250 km/h abgeregelte Höchstgeschwindigkeit, der Clubsport kommt mit dem auf Wunsch erhältlichen „Race Paket“ auf 267 km/h.

Ihr Debüt gibt die neue Modellgeneration an diesem Wochenende beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Dort fährt auch ein VW GTI Clubsport „24h“ mit 348 PS (256 kW). Anlässlich der Markteinführung des ersten Golf 1974 darf er die Startnummer 50 tragen. Pilotiert wird er von Benny Leuchter (D) und Johan Kristoffersson (S), betankt mit dem neu entwickelten Kraftstoff E20 von Shell, mit doppelt so hohem Bioethanol-Anteil wie Super E10.



Serienmäßig kommt bei beiden sportlichen Serienmodelle mit dem Modelljahreswechsel eine LED-Querspange im Kühlergrill zum Einsatz; oberhalb der Querspange verläuft über die für den Golf GTI typische rote Linie – ein GTI-Merkmal, das auf die Kühlergrillumrandung des ersten Golf GTI aus dem Jahre 1976 zurückgeht. Erstmals ist zudem das VW-Zeichen in der Frontpartie beleuchtet. Zudem ziehen die neuste Infotainmentstufe und das Digital Cockpit Pro in den Innenraum ein. Nicht fehlen dürfen natürlich Sportsitze mit den ikonischem GTI-Karomuster. Das Fahrwerk mit elektronisch geregelter Vorderachsquersperre und die Progressivlenkung wurden weiter verfeinert. (aum)