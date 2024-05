Urlaubs-Check bei Hyundai

Die Mehrheit der Deutschen reist nach wie vor am liebsten mit dem eigenen Auto in den Urlaub. Hyundai bietet daher für die Sommerzeit vom 1. Juni bis 30. September einen Fahrzeugcheck sowie Reisezubehör zu günstigen Konditionen an.

Beim Urlaubs-Check prüft die Werkstatt alle wichtigen Fahrzeugfunktionen und Flüssigkeiten. Dazu gehören die Front- und Heckbeleuchtung, die Scheinwerfereinstellung sowie die Füllstände von Motoröl und Scheibenwaschmittel. Kontrolliert werden auch Klimaanlage, Scheibenwischer und Starterbatterie. Bei der Windschutzscheibe schauen die Experten nach möglichen Steinschlägen. Zudem werden alle Filter kontrolliert und bei modernen Dieselfahrzeugen auch der Vorrat an Adblue. Bremsen und Reifen werden ebenfalls gecheckt.



Während der Fahrzeugdurchsicht können sich die Kunden über passendes Zubehör für ihren Hyundai informieren. Angeboten werden beispielsweise eine Anhängerkupplung, dazu passende Heckfahrradträger, Dachboxen für zusätzliches Reisegepäck und verschiedene Trägersysteme für weitere Sportgeräte wie Kajaks oder Surfbretter. (aum)