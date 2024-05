Der Cullinan geht in seine zweite Amtszeit

Rolls-Royce hat den Cullinan nach sechs Jahren zum Series II weiterentwickelt. Neben den obligatorischen Frontmodifikationen zeigt das Luxus-SUV auch im Profil eine leichte Veränderung. Eine Seitenlinie führt vom Rücklicht bis zur Mitte der Hinterradnaben. Die unteren Schürzenflächen wurden ebenfalls angepasst. Die Veränderungen am Heck schließen mit einem zwischen den Abgasendrohren verlaufenden Element aus gebürstetem Edelstahl ab.

Der obere Teil des Armaturenbretts erhielt eine über die gesamte Fahrzeugbreite verlaufende Glasverkleidung im oberen Teil der Armaturentafel. Das Kombiinstrument und das neue, dauerhaft sichtbare zentrale Informationsdisplay wurden für das aus dem Spectre bekannte digitale Betriebssystem Spirit neu gestaltet. Kunden können jetzt bis zu zwei Streaming-Geräte an die hinteren Bildschirme anschließen. Auf der Beifahrerseite befindet sich der neue „Spirit of Ecstasy“-Einbauvitrine, die sowohl eine analoge Uhr als auch eine beleuchtete „Emily“-Figur aus massivem Metall zeigt. Direkt vor dem Beifahrer befindet sich außerdem ein Element mit einem beleuchteten „Cullinan“-Schriftzug und einer Cityscape-Grafik. Inspiriert von den Wolkenkratzern der Megastädte bei Nacht, besteht sie aus 7000 Elementen. Kunden können in Zusammenarbeit mit den Bespoke-Designern auch ihr eigenes beleuchtetes Motiv erstellen.



Die Interieurmaterialien sind von Pflanzen inspiriert. So ist Grey Stained Ash ein reich gemasertes, natürliches, offenporiges Holz mit zartem Schimmer. Die Furnierblätter werden anschließend von Hand gebeizt und durch die Zugabe mikroskopisch kleiner Metallpartikel veredelt, wodurch ein einzigartiger Schimmer entsteht. Bei den Textilien verwendet Rolls-Royce einen neuen Stoff, der aus natürlichen Bambusfasern hergestellt wird und Duality Twill genannt wird. (aum)