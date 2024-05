Buntes Rennprogramm in Oschersleben

Ein breites Motorsportspektrum bietet am kommenden Wochenende das „ADAC Racing Weekend“ (10.–12.5.) in Oschersleben. Auf der Rennstrecke bei Magdeburg werden sechs Rennserien ausgetragen, darunter sogar die Dutch Supercar Challenge auf internationaler Ebene.

Zu Gast ist in der Motorsport-Arena auch der NATC (Norddeutscher ADAC Tourenwagen Cup). Mit rund 45 Startern, darunter vielen Fahrern aus der Region, bietet die Serie einen günstigen Einstieg in den Motorsport. Nachwuchstalente, die im vergangenen Jahr noch über den Youngster Cup Zugang zum Rennsport gefunden haben, gehen dieses Wochenende im NATC Sprint an den Start.



Mit dem ADAC Historic Cup wird Tourenwagen- und Formelwagensport aus vergangenen Epochen geboten. Mit am Start sind unter anderem Trabant, Lada und Skoda von einst. Die jüngsten Fahrer des Racing Weekends sind im Feld des ADAC Tourenwagen Junior Cup anzutreffen – ein Start ist hier ab 15 Jahren möglich. Komplettiert wird das abwechslungsreiche Programm durch GT3- und GT4-Rennsport.



Insgesamt werden den Zuschauern 16 Rennen geboten. Die Tageskarte kostet 25 Euro, Kinder bis einschließlich 12 Jahren haben freien Zugang zur Veranstaltung. (aum)