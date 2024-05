Suzuki frischt Across und Swace auf

Suzuki frischt zwei seiner Modelle technisch auf. Der Swace erhält das 12,3 Zoll große volldigitale Kombiinstrument und den 10,5 Zoll großen Multimedia-Touchscreen des Across, der in beiden Fahrzeugen jetzt auch ein Navigationssystem einschließt. Neben einem Unfalldatenspeicher ist ebenfalls die ab Juli von der EU geforderte Verkehrszeichenerkennung mit optischer und akustischer Warnung bei Geschwindigkeitsüberschreitung mit an Bord. Zudem wurden die Funktionen des Pre-Collision-Systems erweitert.

Die überarbeiteten Modelle sind ab sofort im Handel. Bei dem Swace handelt es sich um einen umetikettierten Toyota Corolla Touring Sports, der Across ist mit dem RAV4 baugleich. (aum)