Es stimmt: China wirbelt die Auto-Welt durcheinander. So meldeten unsere Qualitätsmedien aus Peking am Donnerstag dieser Woche von der Auto-China, der vermutlich größten Automobilausstellung dieses Jahres, die Chinesen hätten jetzt eine Batterie mit 1000 Kilometer Reichweite. Also gewöhnen wir uns nun etwa um: Kilometer (km) statt Kilowattstunden (kWh)?, fragt unser Autor.