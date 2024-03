Nun hat uns die selbst so genannten „Letzte Generation“ endlich gezeigt, was von einer „Ungehorsamen Veranstaltung“ versteht: Straßenblockaden, nur ohne Kleber und gewaltfrei. Und wieder sehen wir uns mit der Fragen konfrontiert, welche Hoffnungen die Teilnehmer*innen mit solchen und den kommenden Aktionen verfolgen. Unser Autor Peter Schwerdtmann, weiß auch nicht, was das soll. (aum)