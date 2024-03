Honda zeigt Auto aus recyceltem Kunststoff

Das Potenzial recycelter und anderer nachhaltiger Materialien für den Fahrzeugbau zeigt Honda beim „Garden of Ideas“, einer Veranstaltung der italienischen Ausgabe der Zeitschrift „Vanity Fair“ im Rahmen der Mailänder Designwoche (16.–21.4.). Der japanische Hersteller präsentiert dazu zwei Konzeptfahrzeuge – den aus recycelten Kunststoffen gefertigten Sustania-C Concept, der entfernt an den Honda e ereinnert, und den Elektroroller Pocket Concept. Sie sollen die Vorteile eines nachhaltigeren Materialeinsatzes für das Produktdesign unterstreichen. Sie werden zusammen mit der 2024er Auflage des SH 125i Vetro vorgestellt. Der Leichtkraftroller verfügt über auffällige halbtransparente Verkleidungsteile in Grün, deren Produktion die CO2-Emissionen signifikant reduziert. (aum)