Saubere Luft im Toyota Corolla

Mit neuen Farben und Technologien rollt der Toyota Corolla als 5-Türer und Kombiversion Touring Sports ins Modelljahr 2024. Ausstattungsseitig sind ein neues Luftreinigungssystem sowie frische Lackierungen im Angebot. Als Sponsor der Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris hat Toyota außerdem die Sondermodelle Team Deutschland wieder aufgelegt, die mit üppiger Ausstattung starten. Den Antrieb übernehmen unverändert der 140 PS (103 kW) starke 1,8-Liter-Hybrid und das 2,0-Liter-Hybridsystem mit 196 PS (144 kW) mit denen der Kompkatklässler zweitweise rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei unterwegs ist.

Das Luftreinigungssystem nanoe X, mit dem der Corolla als erstes Toyota-Modell in Europa vorfährt, wurde zusammen mit Panasonic entwickelt und soll das Wachstum von Viren, Bakterien, Pollen hemmen und der Verbreitung von Schimmelpilzen entgegenwirken. Auch schlechte Gerüche werden neutralisiert.



Zum neuen Modelljahr gibt es außerdem die neue Lackierung Super Green Metallic für die GR Sport-Ausstattung, die in Verbindung mit dem kontrastierenden schwarzglänzenden Dach den sportlichen Charakter der kompakten Toyota Modelle unterstreichen soll. Dazu gibt es Designakzente in Liquid Black für Außenspiegel, Schwellereinsätze und die untere Zierleiste des Frontspoilers.



Als Mobilitätspartner der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris (26. Juli bis 8. August 2024) bietet Toyota darüber hinaus für zehn Modelle die Ausstattungslinie Team Deutschland an – darunter auch für Corolla 5-Türer und Touring Sports. Schon die Basisversion verfügt hier serienmäßig unter anderem über ein digitales Kombiinstrument, 10,5-Zoll-Touchscreen samt Cloud-Navigation, Apple CarPlay und Android Auto, 2-Zonen-Klimaautomatik sowie dasToyota Safety Sense inklusive adaptivem Tempomat, Spurhalte- und Spurverfolgungsassistent sowie Rückfahrkamera. Hinzu kommen mit Features wie 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Privacy Glas, Toter-Winkel-Warner sowie Rückfahr- und Ausstiegsassistent auf. Die Heckklappe des Touring Sports lässt außerdem elektrisch per Fußsensor öffnen und schließen.



Für die gesamte Corolla Produktrange schnürt Toyota besondere Leasingangebote für Privatkunden. So gibt es den Corolla Comfort 5-Türer mit 1,8-Liter-Hybridantrieb ab monatlich 269 Euro – ohne Anzahlung. Der Corolla Touring Sports kostet monatlich zehn Euro mehr. In der Team Deutschland-Ausstattung ist die Kombiversion Touring Sports ebenfalls ohne Anzahlung ab 319 Euro (5-Türer: ab 315 Euro) monatlicher Leasingrate zu haben. (aum)