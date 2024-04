IAA Transportation startet Ticketverkauf

Die IAA Transportation startet ab sofort den Ticketverkauf für die diesjährige Veranstaltung vom 17. bis 22. September in Hannover. Neben den regulären Besuchertagen gibt es am Wochenende ein Familienfest mit speziellen Attraktionen und Aktivitäten.

Besucher können zwischen mehreren Preiskategorien wählen. Eine Dauerkarte (74 Euro) erlaubt den mehrmaligen Eintritt über die gesamte Veranstaltungsdauer hinweg. Ein Tagesticket (28 Euro) berechtigt zum einmaligen Eintritt an einem beliebigen Wochentag, inklusive Zugang zur IAA Conference. Das Nachmittagsticket (13 Euro) ist ab 13:00 Uhr an jedem beliebigen Tag gültig und am Wochenende ist das Tagesticket für einen einmaligen Eintritt schon für 10 Euro zu haben. Ermäßigte Tagestickets für 9 Euro sind Schülerinnen und Schülern, Studenten und Auszubildenden, den Freiwilligendiensten sowie Menschen mit Behinderungen jeweils unter Vorlage eines entsprechenden Nachweises vorbehalten.



Der Pressetag findet am 16. September statt. Die Onlineakkreditierung beginnt Ende April. Auch Fachbesucher haben die Möglichkeit ein Ticket (69 Euro) für den Pressetag zum einmaligen Eintritt ab 13:00 Uhr zu erwerben. (aum)