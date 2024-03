Frauen aus aller Welt finden den Kia EV9 klasse

Der Kia EV9 ist „Weltfrauenauto des Jahres 2024“. 75 Motorjournalistinnen aus 52 Ländern und von fünf Kontinenten erklärten ihn am heutigen Weltfrauentag zum Sieger des „Women's Worldwide Car of the Year“-Award (WWCOTY). Er hatte zuvor die SUV-Kategorie des Wettbewerbs für sich entschieden. Kia knüpft mit der Wahl an den Vorjahreserfolg des Niro als Weltfrauenauto an. Der bis zu siebensitzige EV9 hat bereits mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter das „Goldene Lenkrad 2023“ in der Kategorie Familienautos und Titel „German Luxury Car of the Year 2024“. Außerdem steht das Elektro-SUV im Finale des „World Car Award 2024“. Der Gewinner wird am 27. März bekanntgegeben. (aum)