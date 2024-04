Reebok auf Rädern

Unter dem Namen der Sportschuhmarke Reebok werden in Kürze auch Pedelecs, E-Scooter und Helme in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf den Markt kommen. Angekündigt sind E-MTBs als Hardtail und Fullsuspension und Trekking-Pedelecs mit Mittel- und Heckmotor sowie auch als Tiefeinsteiger. Ebenso soll es Gravel-, City- Urban- und Foldbikes geben. Dazu kommen noch E-Scooter und ein Helmsortiment. Den Generalvertrieb in der DACH-Region übernimmt Elektro Mobile Deutschland.(aum)