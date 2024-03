Opel Astra als 48-Volt-Hybrid

Nach dem Corsa bietet Opel nun auch den Astra als 48-Volt-Hybrid an. Das Antriebssystem besteht aus einem 1,2-Liter-Turbobenziner mit 136 PS (100 kW), der von einem 21 kW (28 PS) starken Elektromotor unterstützt wird. Das entlastet den Dreizylinder beim Anfahren und Beschleunigen und sorgt für einen Normverbrauch von um die fünf Liter auf 100 Kilometer. Bei niedrigen Geschwindigkeiten können streckenweise auch einige hundert Meter allein mit Strom zurückgelegt werden. Der Astra Hybrid beschleunigt in neun Sekunden auf Tempo 100 (Astra Sports Tourer Hybrid: 9,3 Sek.) und ist bis zu 20 km/h schnell. Die Preise beginnen bei 36.430 Euro für die Limousine in der GS-Version. (aum)