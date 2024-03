Deutsch-deutsche Automobilgeschichte

Das Golf-Geschäft von 1978 ist legendär, doch die Verbindung zwischen Volkswagen und der DDR war weit mehr als das. Vor allem in den 1980er-Jahren spielte sich allerlei zwischen Wolfsburg und der Fahrzeugindustrie in der Nachbarrepublik ab. VW-Historiker Eberhard Kittler widmet sich in seinem Buch „Traumauto Volkswagen“ diesem in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannten – und äußerst spannenden – Kapitel deutscher Automobilgeschichte. Auf der geminsamen Suche nach einem Trabant-Nachfolger entstand beispielsweise 1989 die VW-Studie X03. Als ehmaliger Museumsleiter kann Kiuttler aus den Archiven des Konzerns schöpfen und vielfach aus Vorstandsprotokollen über angestrebte und realisierte Kooperationen und Kompensationsgeschäfte zitieren.

„Traumauto Volkswagen: Wie Käfer, Golf und Bulli in die DDR kamen““ von Eberhard Kittler ist im Motorbuch-Verlag Stuttgart erschienen. Das Buch hat 256 Seiten mit 380 Abbildungen und kostet 49,90 Euro. (aum)