Den Ineos Grenadier gibt es nun auch als Chassis Cab

Ineos Automotive hat eine fünfsitzige Variante des Grenadier Quartermaster Pick-up mit Double Cab Chassis auf den Markt gebracht, die sich weltweit an spezialisierte Fahrzeugumrüster und kommerzielle Karosseriebauer richtet. Der Chassis Cab wurde parallel zum Quartermaster Pick-up entwickelt. Hinter dem Fahrgastraum verfügt das neue Modell über einen freiliegenden Leiterrahmen, der Kunden und Umrüstern ein breites Spektrum an Aufbauoptionen bis hin zum Campinaufsatz bietet. Eine Anhängelast von 3500 Kilogramm erweitert die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich.

„Schon im ersten Jahr nach seiner Markteinführung wurde der Grenadier vielfach umgerüstet, insbesondere für Rettungsdienste wie Feuerwehr, Polizei und Küstenwache. Daher ist die Einführung des Quartermaster Chassis Cab ein logischer nächster Schritt, mit dem wir unsere Offroad- Expertise auch in kommerziellen Bereichen anbieten, in denen ein Geländewagen benötigt wird“, erläutert George Ratcliffe, kaufmännischer Leiter von Ineos Automotive.



Mit 3,23 Metern weist der Chassis Cab den gleichen Radstand auf wie der Quartermaster – 30,5 Zentimeter mehr als der Station Wagon. Der Ineos Grenadier, der sich ganz bewusst optisch ein wenig am ehemaligen Land Rover Defender orientiert, verfügt über einen Leiterrahmen, robuste Starrachsen, ein zweistufiges Verteilergetriebe und bis zu drei Sperrdifferenziale. Als Motor steht ein 3,0-Liter-Reihensechszylinder von BMW als Benziner oder Diesel zur Wahl, der über ein Achtgang- Automatikgetriebe von ZF alle vier Räder antreibt.



In Deutschland wird der Ineos Grenadier Quartermaster Chassis Cab ab 60.370 Euro erhältlich sein. (aum)