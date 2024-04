Nissan übernimmt Vertrieb von Silence-Fahrzeugen

Nissan übernimmt in einigen Ländern über sein Händlernetz den Vertrieb des E-Scooters und des Nanocars von Silence. Nach Frankreich und Italien im Juni ist Deutschland im September an der Reihe. Das besondere an den Elektrofahrzeugen des spanischen Anbieters ist die als Trolley ausgeführte herausnehmbare Antriebsbatterie.

Der Elektroroller Silence S01 wird bislang in Deutschland auch als Seat Mó in zwei Leistungsstufen vermarktet, während der S04 ein vierrädriges Leichtkraftfahrzeug ist. Der knapp 2,30 Meter kurze Zweisitzer ist sowohl als L6e-Modell mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h als auch als 85 km/h schnelle L7e-Version erhältlich. Die maximale Reichweite beträgt 170 Kilometer bzw. 149 Kilometer. Beide Fahrzeuge haben die gleiche 5,6 kWh große Batterie, beim S04 sind es gleich zwei. (aum)