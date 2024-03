Frische Optik und neue Ausstattungslinien mit umfangreichem Infotainment: Der Mazda 2 Hybrid bekommt ein Facelift. Bei der Modellpflege haben sich die Japaner vor allem mehr Eigenständigkeit auf die Fahnen geschrieben. So trägt der japanische Kleinwagen eine neu gestaltete Frontpartie, um sich künftig stärker vom baugleichen Toyota Yaris zu unterscheiden. Was hat sich sonst noch am Toyota-Klon geändert? (aum)